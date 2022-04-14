Власти Брянской области заявляют об обстреле и пострадавших

Власти Брянской области заявили об обстреле посёлка Климово и пострадавших жителях.

Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Как он написал в телеграм-канале, пострадали два жилых дома.

Представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС о ранении в результате обстрела 7 человек, в том числе беременной женщины и ребёнка.

В соцсетях появились видео, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.

Посёлок Климово находится примерно в 10 км от границы.

ФСБ России 14 апреля заявило, что накунуне с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. Утверждается, что пострадавших не было.

Украинская сторона не комментировала сообщения об обстрелах.

Накануне представитель Минобороны России обвинил Украину в обстрелах российской территории. По его словам, если такие действия будут продолжены, Россия может нанести удары по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.

Россия 24 февраля начала широкомасштабное вооружённое вторжение в Украину. В стране идут боевые действия. В начале апреля российские военные были выведены из северных регионов Украины, граничащих в том числе с Брянской областью.