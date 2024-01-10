Власти Бурятии усыпили 18 собак из крупнейшего в регионе приюта

Сотрудники управления ветеринарии Бурятии умертвили в улан-удинском приюте "Ананда" 18 собак. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на директора приюта Вячеслава Самбуева.

По его словам, чиновники пришли в приют без предупреждения. Самбуев отметил, что все умерщвленные животные "либо болели, либо были истощенные" и де-юре считались муниципальной собственностью. Всего в приюте около двух тысяч собак.

При этом директор приюта отметил, что эвтаназию животных остановили после того, как удалось найти владельцев на всех оставшихся собак. "Процесс оформления займет около недели, может быть, дней десять. За это время усыплять не должны", – рассказал Самбуев.

Учредительница фонда "Собака Счастья" Евгения сказала изданию, что убитые в "Ананде" собаки проходили лечение, некоторые уже выздоравливали.