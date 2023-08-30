Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию похищенной в Санкт-Петербурге Седы Сулеймановой. Он заявил, что она "находится в безопасности" и ей "ничего не угрожает".

Солтаев утверждает, что разговаривал как с ней самой, так и с ее родственниками. По его словам, Сулейманова "хорошо себя чувствует, никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет".

Седа Сулейманова бежала из семьи из-за угроз "убийства чести" и жила в Санкт-Петербурге со своим партнером Станиславом Кудрявцевым. 23 августа их обоих забрали из квартиры в Петербурге четверо мужчин, двое из которых представились сотрудниками полиции, а остальные были чеченцами в штатском, рассказал правозащитникам Кудрявцев. Молодого человека отпустили, а Сулейманову задержали по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей и сказали, что ее доставят в Грозный. Самих ценностей у девушки не нашли. Кому, по официальной версии, они принадлежали, также неизвестно. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано – это распространенная схема похищения людей в Чечне.

25 августа в Грозном Сулейманову допросили без участия адвокатов, причем в статусе свидетеля, хотя при задержании в Санкт-Петербурге в качестве основания ссылались на ее статус подозреваемой. Также ее заставили подписать отказ от услуг адвокатов, хотя такой документ может быть подписан только в присутствии адвокатов. После допроса Сулейманову на выходе из отдела полиции передали родственникам – дяде и тете, адвокаты с ней встретиться так и не смогли.

В феврале этого года Сулейманову уже пытались похитить ее братья, после этого ей пришлось сменить работу и адрес проживания, сообщили в "СК SOS". К правозащитникам она обратилась в октябре 2022 года, опасаясь "убийства чести" со стороны родственников из-за недостаточной религиозности. Именно тогда девушка и сбежала из Чечни.