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Власти Читы отозвали согласие на акцию памяти Навального и Немцова

Администрация Читы отозвала согласование на проведение акции памяти политиков Алексея Навального и Бориса Немцова. Об этом сообщили участники забайкальского движения "Гражданская солидарность".

Организаторы мероприятия хотели провести акцию 2 марта на площади Революции. Власти города согласовали мероприятие, но перенесли его в гайд-парк на окраине города.

В среду к организатору акции Александру Жданову пришли участковый и два представителя мэрии. Они вручили ему документ,в котором говорилось об отзыве согласования. Жданов собирается обжаловать отказ в суде.

Чита была единственным городом в России, власти которого дали согласие на проведение акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова.

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