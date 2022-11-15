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Власти Чукотки разорвали отношения с Всемирным фондом дикой природы

Белый медведь, остров Колючин, Чукотка

Дума Чукотского автономного округа объявила, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) прекратил деятельность в регионе.

По мнению парламентариев и общественников, Всемирный фонд дикой природы "угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей Чукотки".

Как говорится в заявлении, WWF "под видом защиты природы организация всячески стремится создать особо охраняемые природные территории". Это якобы приводит к отторжению земель от государства, а местные жители лишаются земли для ведения традиционного образа жизни.

"На Чукотке же деятельность WWF грозила ещё более серьёзными для страны последствиями. Их особо интересует морская зона вдоль арктического побережья, в том числе о. Врангеля и пролив Лонга. Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, не сложно предположить, в чьих интересах она ведёт свою работу", – заявила председатель Думы Чукотского автономного округа Валентина Рудченко. По её словам, на острове Врангеля расположена российская база, а рядом проходит граница с США, которые "фактически ведут войну с Россией".

По словам Руденко, губернатор региона Роман Копин поддержал депутатов в этом вопросе, теперь предстоит работа по расторжению соглашений на уровне муниципалитетов.

Как рассказали Сибирь.Реалии во Всемирном фонде дикой природы, соглашение с властями Чукотки расторгнуто ещё летом этого года.

"Несмотря на это, мы продолжаем свою работу в регионе, в том числе в рамках проекта Фонда Президентских грантов. Всемирный фонд дикой природы поддерживает деятельность Медвежьих патрулей, которые были организованы по инициативе Фонда более 15 лет назад и которым мы регулярно оказываем поддержку, а также сотрудничает с федеральными ООПТ на территории Чукотки. Кроме того, продолжают работать запущенные фондом проекты в рамках Программы по адаптации коренного населения к изменениям климата и поддержания традиционного природопользования. Поддержку получили более 30 инициатив жителей Чукотки", – рассказали в пресс-службе WWF.

  • WWF занимается сохранением на Чукотке редких видов флоры и фауны, в частности - белого медведя и моржа. Также фонд распределял гранты среди заповедников для поддержки деятельности особо охраняемых природных территорий России.

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