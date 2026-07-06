Власти Екатеринбурга: таблички "Последнего адреса" нарушают правила

Власти Екатеринбурга заявили, что установка табличек "Последний адрес" в память о жертвах репрессий не согласована и нарушает существующие правила. Об этом говорится в методических рекомендациях об установке мемориальных досок, которые выпустила городская администрация.

В документе сказано, что размещение табличек "нарушает положения о порядке присвоения наименований топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов" города. Кроме того, по мнению властей, таблички слишком маленькие, текст на них плохо читается, их размещение на фасадах домов "носит случайный характер", а сами они "перегружают" фасады зданий и нарушают их архитектурный облик.

Как отмечает ОВД-Инфо, хотя сами рекомендации не имеют обязательной силы, глава городского департамента архитектуры поручил сотрудникам руководствоваться ими в работе.

Сейчас в Екатеринбурге установлено 27 табличек "Последнего адреса". В 2025 году законность установки табличек с именами репрессированных проверяла местная прокуратура, которая усмотрела в установке некоторых знаков нарушения прав жильцов домов. Неясно, относятся ли новые рекомендации к уже установленным табличкам.

Ранее в ряде городов сообщалось о демонтаже табличек "Последнего адреса" - их снимают как неизвестные, так и представители управляющих компаний или властей.



