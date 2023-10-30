Власти Франции собираются депортировать 39 россиян

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны собираются депортировать 39 россиян, которых они считают приверженцами радикального ислама. Об этом глава ведомства сообщил в эфире радиостанции RMC.

Дарманен не уточнил имена, возраст или иные данные тех, кого власти Франции собираются выслать в Россию. По его словам, сейчас французская сторона контактирует с российскими властями и передала им список тех, кого собирается депортировать. Дарманен уточнил, что выслать россиян без согласия властей России нельзя. Российская сторона должна быть готова их принять. Министр заявил, что сейчас за теми кто попал в список установлен "самый строгий контроль".

Ранее Дарманен заявлял о том, что в "списке S" - перечне тех, кто представляет угрозу для безопасности Франции - находятся 60 россиян.

22 октября во Франции задержали четырех подростков в возрасте 15 и 16 лет, трое из которых уроженцы Чечни и Ингушетии. Троим задержанным предъявили обвинения в планировании нападения на посольство Израиля в Бельгии. После атаки подростки собирались сбежать на Северный Кавказ.