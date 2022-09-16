Власти ФРГ перевели "дочку" "Роснефти" под доверительное управление

Правительство Германии перевело под доверительное управление Федерального сетевого агентства ФРГ компанию Rosneft Deutschland, которая владеет контрольными пакетами акций нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге. Об этом решении объявило в пятницу министерство экономики Германии, как сказано в сообщении, с целью обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. Принадлежащие Rosneft Deutschland доли в компаниях-владельцах заводов также перешли под управление агентства.

В сообщении отмечается, что эта мера призвана устранить нависшую угрозу над энергетической безопасностью, она также в значительной степени будет содействовать сохранению компании и рабочих мест в Шведте, цитирует документ DW. Компания, владеющая заводом в Шведте на востоке Германии, до сих пор зависела от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В соответствии с решением ЕС, к концу года должно вступить в действие эмбарго на поставки российской нефти в страны союза (за рядом исключений, которые к Германии не относятся). Пока не объявлено, какими будут альтернативные источники нефти для нефтеперерабатывающих заводов.

"Роснефти" принадлежит около 12 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Власти страны заявляют, что вскоре будет объявлен долгосрочный план обеспечения работы предприятий.

Российский концерн "Роснефть" действия Берлина пока не комментировал.