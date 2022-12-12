Правительство Грузии с настороженностью относится к сигналам из Москвы о возможности возобновления между двумя странами прямого авиасообщения, прерванного летом 2019 года согласно указу президента Владимира Путина. Тогда причиной стали волнения в Тбилиси в связи с визитом в Грузию депутатов Государственной думы России.

В последующем переговорам на эту тему мешала пандемия COVID-19. Во всяком случае спецпредставитель грузинского премьера по отношения с Россией, Зураб Абашидзе неоднократно говорил в интервью РС, что стороны вернутся к данному вопросу после завершения пандемии.

На днях директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар намекнул в интервью ТАСС, что Москва могла бы возобновить прямые авиарейсы с Грузией при определенных условиях. Ранее такими условиями другие российские дипломаты называли "прекращение антироссийской риторики и обеспечение безопасности россиян".

Правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили занимает более чем осторожную позицию по вопросу войны в Украине. А сотни тысяч россиян, переехавших в Тбилиси и Батуми после 24 февраля, либо посещающие Грузию в качестве туристов, на проблемы с безопасностью вовсе не жалуются. Тем не менее, тот же посол Абашидзе заявил информагентству ТАСС уже после заявлений Дениса Гончара, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с РФ сейчас "не стоит на повестке дня"властей Грузии.

Развитие индустрии туризма остается главным приоритетом правящей партии "Грузинская мечта", а двузначный экономический рост 2022 года, который ставит себе в заслугу правительство, достигнут в том числе благодаря бурному росту числа гостей из России. Однако власти страны, по-видимому, не готовы раздражать Киев и страны Запада демонстративным возобновлением прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда Запад придерживается политики жёстких санкций против Москвы, в том числе в авиационной сфере.