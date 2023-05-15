Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью IMEDI.

По его словам, заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний, среди которых грузинская Georgian Airways. Давиташвили отметил, что ни одна из попавших под санкции авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

"Азимут" – это первая российская авиакомпания, допущенная к полетам в Грузию с 2019 года.