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Власти Грузии выдали российской авиакомпании разрешение на полеты в страну

Тбилисский международный аэропорт, 29 августа 2012 года

Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью IMEDI.

По его словам, заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний, среди которых грузинская Georgian Airways. Давиташвили отметил, что ни одна из попавших под санкции авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

"Азимут" – это первая российская авиакомпания, допущенная к полетам в Грузию с 2019 года.

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