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Власти Ингушетии отчитались об убийстве четырёх подозреваемых в нападениях на полицию

В Ингушетии убиты четверо причастных к нападениям на правоохранителей, ещё два человека арестованы, сообщили местные власти. Имена арестованных и убитых не сообщаются, передаёт Кавказ.Реалии.

Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, подозреваемые были убиты в ходе перестрелки – где и когда она произошла, неизвестно. Власти утверждают, что нападавшие объявили себя сторонниками террористической организации "Исламское государство".

Сообщается, что за пособничество нападавшим задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни. При этом режим антитеррористической операции, объявленный 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии, продолжает действовать. Сколько человек сейчас находятся в розыске – не сообщается.

Изначально в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан еще один из разыскиваемых, 22-летний Амир Боков, на следующий день государственные СМИ написали, что задержан четвёртый нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. Таким образом, в розыске по делу о серии перестрелок в Ингушетии оставались еще два человека: 33-летний Амирхан Гуражев и 35-летний Адам Оздоев.

  • В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции в селе Гвардейское, один сотрудник был ранен. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены.
  • У родственника предполагаемого нападавшего, ранее задержанного в Чечне, нашли оружие, он задержан. Силовики сообщили об обнаружении ручной гранаты в машине 21-летнего Арби Бабуева, который, как сообщается, приходится двоюродным племянником задержанного ранее в Чечне Рамзана Бабуева.
  • 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
  • Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии следствия, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.

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