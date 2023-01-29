Власти Ирана признали "небольшой ущерб" при атаке на военный завод

Власти Ирана утверждают, что при атаке беспилотников на военный завод в городе Исфахан в центральной части страны заводу был нанесён лишь небольшой ущерб, пострадавших в результате удара нет.

По сообщению Министерства обороны Ирана, два беспилотника из трёх были сбиты системами ПВО. Власти Ирана, назвав атаку "трусливой" и заявив, что она не остановит работы над "мирной ядерной программой", не сообщили, какую страну или организацию они подозревают в использовании беспилотников.

Подробностей о том, что производилось на заводе, нет. В провинции Исфахан, однако, расположен ряд объектов, связанных с ядерной программой Ирана. Само здание завода, который подвергся атаке, соседствует с Иранским космическим центром, где в частности производятся баллистические ракеты.

Ответственность за удар пока никто на себя не взял. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в администрации круга США утверждает, что за атакой стоял Израиль. При этом власти страны отказались официально комментировать случившееся.

В прошлом Израиль - как правило, официально не признавая этого - уже наносил точечные удары по объектам в Иране, связанным с его ядерной программой. Издание Jerusalem Post, напоминая об этом, пишет: "Во всём мире, кроме (израильской спецслужбы) "Моссада" не так много организаций, которые имеют возможности наносить столь сложные и точные удары". По данным этого издания, которое ссылается на источники в разведках Израиля и западных стран, ущерб объекту был нанесён гораздо более существенный, чем признал Тегеран.

Западные и израильские СМИ, сообщая об инциденте, напоминают также о том, что Иран, по всей видимости, поставляет России ударные беспилотники "Шахед", которые российские войска используют в войне против Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что "логика войны" "выставляет счета авторам и сообщникам" агрессии, и отметил, что Украина "предупреждала" Иран о негативных последствиях сотрудничества с Москвой. Официальный Киев удар по заводу в Исфахане не комментировал.

Иранские СМИ сообщали также о взрывах и пожарах в субботу и ночь на воскресенье в столице страны Тегеране, городах Тебризе и Дезфуле - на стратегических объектах и нефтеперерабатывающих заводах. Власти официально подтвердили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тебризе на северо-западе страны, отметив, что его причины не известны, и не связав этот пожар с ударом в Исфахане.