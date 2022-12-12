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Власти Ирана ввели санкции против Иранской службы Радио Свобода

Ученицы без хиджаба в школе в Иране

Правительство Ирана внесло Радио Фарда – Иранскую службу Радио Свобода – в список организаций, на которые распространяются санкции за поддержку международного терроризма или подстрекательство к насилию.

Радио Фарда освещало протесты в Иране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Власти жестоко подавляют протесты. Правозащитники сообщают о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.

"Внесение в этот список – это абсурдная манипуляция правдой. Реальность такова, что каждый день иранский режим убивает мужчин, женщин и детей, протестующих за лучшее будущее. Он обвиняет жертв и жестоко обращается с их семьями. Несмотря на все это, источники и аудитория доверяют Радио Фарда как источнику информации о том, что происходит на самом деле", – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

Несмотря на государственную цензуру, аудитория Радио Фарда растет. С начала протестов 16 сентября и по 30 ноября количество просмотров видео Радио Фарда на YouTube увеличилось на 408%, в Instagram – на 619% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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