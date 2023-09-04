Власти Камчатки впервые назвали количество раненых на войне в Украине

Власти Камчатского края впервые с начала российского вторжения в Украину назвали количество раненых. Об этом сообщает "Кам-24".

По словам руководителя администрации губернатора Камчатки Сергея Меркулова, выплаты по ранению получили 1128 жителей региона, на учете в местном министерстве социального благополучия стоит 771 человек. Региональные власти потратили на выплаты раненым 564 миллионов рублей.

По его словам, 16 военных, лишившихся конечностей, получают помощь в государственных фондах и федеральных учреждениях: пять человек обратились за получением протезов в фонд "Защитники отечества", восемь человек – в центре протезирования "Протект", в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю – один человек, в Социальный фонд России – два человека.

Право на выплаты и социальную помощь на Камчатке имеют право бойцы 40-й отдельной бригады морской пехоты, батальона "Камчатка", а также военные, призвавшиеся в других регионах - из 1466-ого полка теробороны в Чите и 155-й бригады морской пехоты во Владивостоке.

"Кам-24" отмечает, что представитель региональных властей не назвал количество погибших с начала войны. По данным Медиазоны и "Русской службы Би-Би-Си" от 24 августа, с начала вторжения погибли 94 военных с Камчатки. Общее число погибших, согласно открытым данным, составило 30 698. Реальные потери могут быть существенно выше.