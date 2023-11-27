Власти Колымы решили закрыть мемориальную комнату Шаламова

Власти Колымы решили закрыть в поселке Дебин мемориальную комнату писателя Варлама Шаламова. Она располагается в местной больнице. Об этом сообщает историк и краевед Иван Джуха.

Джуха обратился к главе Минздрава Магаданской области Ивану Горбачеву с просьбой сохранить экспозицию, которую собирали 20 лет. По его словам, музей стал "обязательной точкой в маршрутах путешествующих по Колыме туристов", а экспозиция - "одним из способов преодоления стереотипов о регионе, который ассоциируется только с лагерями".

Музей, по словам Джухи, создавали исключительно энтузиасты на пожертвования десятков жителей разных регионов России. Собирали редкие экспонаты, по словам краеведа, в течение 20 лет.

Краевед посетовал, что поселковая больница в любом случае будет закрыта и предложил перевезти экспозицию в любое другое здание.