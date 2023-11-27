Власти Колымы решили закрыть мемориальную комнату Шаламова

Власти Колымы решили закрыть в поселке Дебин мемориальную комнату писателя Варлама Шаламова. Она располагается в местной больнице. Об этом сообщает историк и краевед Иван Джуха.
Джуха обратился к главе Минздрава Магаданской области Ивану Горбачеву с просьбой сохранить экспозицию, которую собирали 20 лет. По его словам, музей стал "обязательной точкой в маршрутах путешествующих по Колыме туристов", а экспозиция - "одним из способов преодоления стереотипов о регионе, который ассоциируется только с лагерями".
Музей, по словам Джухи, создавали исключительно энтузиасты на пожертвования десятков жителей разных регионов России. Собирали редкие экспонаты, по словам краеведа, в течение 20 лет.
Краевед посетовал, что поселковая больница в любом случае будет закрыта и предложил перевезти экспозицию в любое другое здание.
- В последние годы в российских регионах идет борьба с мемориальными объектами, связанными с историей советский репрессий. Уничтожаются и оскверняются памятные камни и кресты, срываются таблички. Так, в Якутии власти демонтировали памятник репрессированным и ссыльным полякам, в Иркутской области спилили крест репрессированным литовцам, а в Томской области неизвестные украли таблички с именами польских жертв советских репрессий 30-х годов и уничтожили крест.
- Варлам Шаламов — советский писатель, автор "Колымских рассказов", повествующих о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-1950-е годы. Шаламов сам был репрессированным и в общей сложности провёл в лагерях на Колыме шестнадцать лет.
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