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Власти Котельников заявили, что не будут сообщать о местах укрытий

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Последствия атаки на Москву, 18 июня 2026 года
Последствия атаки на Москву, 18 июня 2026 года

Власти подмосковных Котельников, где девять человек пострадали из-за украинской атаки 18 июня, заявили, что не будут сообщать жителям местоположение укрытий. Об этом написала администрация городского округа в комментариях под одним из постов в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

По словам чиновников, по российским законам информация об укрытиях и бомбоубежищах должна доводиться до граждан только "в период мобилизации и в военное время".

В комментариях под другим постом – в телеграм-канале главы Котельников Михаила Соболева – администрация округа указала, что сведения о местонахождении бомбоубежищ считаются "информацией ограниченного доступа" и "не подлежат разглашению в целях противодействия террористическим угрозам".

Издание "Вёрстка" со ссылкой на очевидцев также пишет, что жителям Москвы и Подмосковья им не пришли оповещения о беспилотной опасности, а сирены не включали.

Согласно последним официальным данным, в результате атаки украинских дронов на Московскую область утром 18 июня пострадали 17 жителей региона, в том числе девять человек в Котельниках, среди которых трёхлетний ребенок.

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