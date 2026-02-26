Власти Кубы задержали в своих территориальных водах катер США

Задержанные с катера, который вторгся в территориальные воды Кубы, на допросе признались, что планировали проникновение на остров "в террористических целях", сообщило МВД республики.

"Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила 10 вооружённых лиц, которые, согласно их предварительным показаниям, намеревались осуществить проникновение в террористических целях", – говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, при задержании изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма. После установления личностей выяснилось, что все находившиеся на катере 10 человек — кубинцы, проживающие в США. Четверо из них были убиты в перестрелке с пограничниками, шестеро получили ранения.

Двое задержанных включены в национальный список лиц, преследуемых в соответствии с резолюцией 1373 Совбеза ООН. Документ принят вскоре после терактов 11 сентября 2001 года в США и обязывает бороться с террористами, обмениваться разведданными и укреплять пограничный контроль.

Кроме того, на Кубе задержан местный житель, которого, по версии властей, направили из США "для обеспечения приёма группы вооружённого проникновения". Он, как утверждается, признал вину.

Инцидент произошёл утром 25 февраля по местному времени в территориальных водах Кубы. Катер под американским флагом с регистрационным номером FL7726SH, зарегистрированный во Флориде, приблизился на одну морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес (провинция Вилья-Клара). При попытке кубинской береговой охраны установить личности пассажиров с катера открыли огонь. Капитан береговой охраны получил ранения.

Катер не принадлежал военно-морским силам или береговой охране США.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер распорядился начать расследование.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что судно "не перевозило персонал правительства США и не участвовало в операции правительства США". Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Белый дом следит за ситуацией и отметил, что "она не так плоха, как мы опасаемся".

Инцидент произошёл на фоне очередного обострения отношений США и Кубы в начале 2026 года. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на Кубу. Трамп объяснил своё решение интересами национальной безопасности Соединённых Штатов. В сообщении Белого дома говорится, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты, в том числе российские.

25 февраля Минфин США сообщил о возможности перепродажи части венесуэльской нефти для поддержки частного сектора Кубы по специальным лицензиям.

