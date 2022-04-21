Власти Кыргызстана запретили использование Z-символики 9 мая

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана призвал жителей отказаться от использования символа Z во время празднования 9 мая. Власти попросили не надевать гимнастерки с данной символикой при участии в шествии "Бессмертный полк".

Ведомство предупредило об ответственности "за действия, направленные на разжигание межнациональной розни". Своё заявление комитет выпустил в ответ на появившиеся объявления от организаций по прокату карнавальных костюмов и военной формы.

Парада на 9 мая в этом году в Кыргызстане не будет. В минобороны республики сообщили, что вместо этого по центральной площади столицы пройдет торжественным маршем личный состав Бишкекского гарнизона и состоится ряд других военно-патриотических мероприятий.

Ранее в Эстонии запретили проводить 9 мая публичные собрания с использованием военной символики России, флагами СССР, советской военной формой и георгиевскими ленточками "во избежание провокаций". А парламент Молдавии принял законопроект, запрещающий георгиевскую ленту, а также символы Z и V.