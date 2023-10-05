Власти Латвии уведомили более 3200 россиян о возможной высылке из страны

3255 граждан России, проживающий в Латвии, получили уведомления об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ). Они должны будут покинуть страну в том случае, если не запросили повторную сдачу экзамена на знание латышского языка или статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.
Ранее власти Латвии предупреждали, что российских граждан, не сдавших языковой экзамен, обяжут покинуть страну. После получения уведомления у них будет два месяца, чтобы уехать. В декабре ведомство проверит, выехали ли эти люди за границу. Если нет - им предпишут покинуть Латвию.
Розе сообщила, что среди лиц, которые не проявили активности для получения ВНЖ, около 200 человек не имеют задекларированного места жительства, поэтому учреждение не может с ними связаться. Еще нескольким людям письма не отправлены, поскольку известно, что они уже находятся за пределами Латвии
- Согласно принятым Сеймом поправкам к иммиграционному закону, проживающие в Латвии граждане России получили отсрочку на два года по подтверждению владения государственным языком и оформлению новых ВНЖ. Это касается только тех обладателей паспортов России, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен или не пришли на него по уважительным причинам.
- По данным латвийских властей, на языковой экзамен записались 13,1 тысячи россиян, пришли 11,3 тысячи. С первого раза его сдали 39%, на пересдачу записались более 6,5 тысячи.
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