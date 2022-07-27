Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в страну

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещён въезд в Литву. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на сообщение МИД Литвы.

Согласно сообщению, решение о включении Кирилла в список нежелательных лиц было принято ещё 23 июня. В комментарии литовского внешнеполитического ведомства предстоятель РПЦ назван "одним из наиболее активных сторонников войны против Украины" и близким соратником президента России Владимира Путина.

Литва входит в шенгенскую зону. Запрет на въезд в неё означает, что данные патриарха Кирилла должны появиться в Шенгенской информационной системе, что, с большой долей вероятности, означает, что он не сможет въезжать и в другие страны шенгенской зоны (хотя возможны исключения). Ранее Венгрия настояла на том, чтобы патриарха Кирилла не вносили в санкционный список ЕС. Патриарх, однако, включён в санкционные списки США и Канады.

Патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что "Россия никогда ни на кого не нападала", и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну.

Кроме того, подвергаются репрессиям те клирики, которые публично выступают против войны, особенно если такие выступления сопровождаются критикой патриарха. В частности, в Литве были отстранены от должностей и отправлены за штат священники РПЦ, выразившие несогласие с патриархом по вопросу о войне.