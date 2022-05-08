Власти Луганской области: в Белогоровке погибли около 60 человек

В посёлке Белогоровка Луганской области, по утверждению главы областной администрации, могли погибнуть около 60 жителей посёлка, которые находились в местной школе.

Как утверждает глава администрации Луганской области Сергей Гайдай, по школе нанесла удар российская авиация. На опубликованных фото видео, что здание практически полностью разрушено.

Подтверждена гибель двух человек, около 30 смогли спастись. Как пишет Гайдай, судьба ещё 60 неизвестна, скорее всего, они остались под завалами и погибли.

Российские военные не комментировали утверждения об авиаударе по Белогоровке. Ранее Минобороны России отрицало причастность российских военных к резонансным случаям гибели мирных жителей во время войны - в частности, в роддоме и драмтеатре в Мариуполе и на вокзале в Краматорске.

Белогоровка находится к западу от городов Лисичанск и Северодонецк, на которые наступает сейчас российская армия и сепаратисты.

По данным ООН, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля погибли более 3 тысяч мирных жителей. Подчёркивается, что это неполные данные, поскольку крайне затруднительно подсчитать число погибших в тех местах, где идут активные боевые действия.