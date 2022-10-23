Власти Москвы не согласовали "Возвращение имён" - из-за COVID-19

Правительство Москвы отказало в согласовании ежегодной акции "Возвращение имён" в память о жертвах репрессий советских времён, сославшись на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале общества "Мемориал".

Акция с чтением имён жертв репрессий традиционно проходила в конце октября в Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня, власти не препятствовали её проведению. Однако в последние 2 года власти не согласовывали акцию, ссылаясь на пандемию. С марта 2020 года под её предлогом в Москве формально отменены все массовые мероприятия, и этот запрет, несмотря на отмену практически всех остальных ограничений, введённых в связи с коронавирусом, не снят до сих пор.

В этом году правозащитники хотели провести акцию 29 октября, накануне Дня жертв политических репрессий, и подали в мэрию заявку, однако в ответе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции указывается, что "Возвращение имен" является массовым мероприятием и тем самым подпадает под запрет, введенный указом мэра Москвы "с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения коронавируса".

При этом в Москве регулярно проводятся массовые мероприятия, помимо, например, театральных представлений и спортивных состязаний это и политические уличные акции - так, в конце сентября на Манежной площади прошёл митинг в поддержку аннексии украинских регионов, а 4 октября - концерт на ту же тему на Красной площади. В согласовании отказывают заявителям уличных акций, не связанным с властями. Проведение несогласованных акций при этом чревато преследованием - после акции в защиту Алексея Навального в январе 2021 года более 10 человек стали обвиняемыми по так называемому санитарному делу.

"Хотели бы мы жить в мире московской мэрии, в котором в 2022 году нет беды страшнее ковида. Но нам, несмотря на ковид, кажется важным помнить и говорить о ценности человеческой жизни", - прокомментировали правозащитники ответ московских властей. Предстаивтели "Мемориала" предложили людям в течение недели до 29 октября "приносить цветы ко всем памятникам жертвам государственного террора", а также "читать или вспоминать имена погибших и пострадавших от советской власти".

Как пишет DOXA, в этом году "Мемориал" совместно с латвийским демократическим движением "Русский голос против войны" проведёт акцию "Возвращение имён" в Риге у Музея оккупации Латвии 29 октября.