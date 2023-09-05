Власти Москвы сообщили о трёх сбитых беспилотниках

Ночью и утром 5 сентября силами ПВО были сбиты три беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось об уничтожении дронов в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. В Истринском районе, по словам Собянина, обломками БПЛА поврежден бытовой объект. Позже местные власти уточнили, что загорелась хозяйственная постройка.

Третий беспилотник, летевший в направлении Москвы, силы противовоздушной обороны сбили утром 5 сентября в Тверской области, в районе Завидово. Рядом находится одна из резиденций президента Владимира Путина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России позднее подтвердило, что утром 5 сентября был сбит третий беспилотник. В сообщении ведомства не уточняется, что дрон летел в сторону Москвы.

В аэропортах Москвы сегодня ночью и утром задержали на прилёт и вылет более 50 рейсов. Сейчас все московские аэропорты работают в штатном режиме.

Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам, предположительно, украинских беспилотников. В последние месяцы дроны несколько раз долетали до разных районов Москвы и даже до Кремля. В 2023 году удары БПЛА в основном фиксировали в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в аннексированном Россией Крыму. По оценкам РБК, за полтора года войны число атак беспилотников на российские регионы превысило 500.

Украина официально не комментирует атаки.

Россия также использует дроны для нанесения ударов по Украине.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и 3,5 тысячи дронов-камикадзе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам.