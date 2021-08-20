Власти намерены обязать "иноагентов" сообщать об участниках мероприятий

Министерство юстиции России намерено обязать НКО, включённые в список "иностранных агентов", представлять сведения об участниках каждого организованного ими мероприятия, а также о расходах на их проведение.

Такие нормы содержатся в проекте приказа Минюста, который сейчас вынужден на общественное обсуждение. На документ обратило внимание РБК.





Новый порядок отчётности, который, как ожидается, вступит в силу с 1 марта будущего года, обяжет НКО-"иноагентов" информировать Минюст обо всех осуществляемых ими программах на территории России. Сейчас "иноагенты" не обязаны это делать. Они должны предоставлять документы о персональном составе руководящих органов, аудиторское заключение, а также раз в квартал документы о расходовании денежных средств, в том числе полученных от иностранных источников.

Минюст также получит право запрещать реализацию тех или иных программ "иноагентов". Юрист правозащитного центра "Мемориал" (внесен в реестр "иностранных агентов") Татьяна Глушкова в комментарии для РБК отметила, что под такой запрет теоретически может попасть, например, программа "Поддержка политзаключённых", поскольку "официально политзаключённых в России нет". Также, по её мнению, выдвигая новое требование по предоставлению списков участников, Минюст рассчитывает уменьшить число участников мероприятий - люди могут начать опасаться передачи их личных данных госорганам.