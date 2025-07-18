Власти Непала запретили в стране мессенджер Telegram. Интернет-провайдеры должны заблокировать к нему доступ, сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на местного интернет-регулятора.

В сообщении ведомства сказано, что мессенджер запрещён из-за роста числа случаев мошенничества и отмывания денег, совершённых с его помощью. Заблокировать мессенджер от министерства коммуникаций потребовал офис премьер-министра.

В 2023 году непальские власти запретили в стране социальную сеть TikTok, обвинив её в нарушении "социальной гармонии". Запрет был снят в августе прошлого года. В апреле 2025 власти потребовали зарегистрироваться в стране от владельца мессенджера WhatsApp — корпорации Meta. Регистрацию уже прошли мессенджеры WeChat и Viber.

Как сообщает IANS, непальские власти обвинили Telegram в отказе от сотрудничества, сообщив, что не смогли найти местного представителя мессенджера.

Представитель мессенджера сообщил Радио Свобода, что в компании "удивлены" заявлениям регулятора. По его словам, компания "неизменно отвечает на законные запросы" непальских властей и активно модерирует вредоносный контент, в том числе мошенничество и отмывание денег.