Власти Нидерландов начали проверку приложения "Яндекса"

Власти Нидерландов ведут проверку приложения по заказу такси Yango, принадлежащее компании "Яндекс", из-за опасений, что при его помощи российские спецслужбы собирают данные о пользователях в Европе.

Начало проверки подтвердил агентству Bloomberg представитель нидерландского ведомста по защите данных. Ранее опасения в связи с возможностью передачи данных о европейских пользователях ФСБ высказывали власти Финляндии и Норвегии.

С 1 сентября в России вступило в силу постановление российского правительства, согласно которому ФСБ должна получать доступ к данным о пользователях сервисов такси. 8 августа "Медуза" опубликовала расследование, в котором утверждалось, что "Яндекс" хранит данные о поездках пользователей на такси, в том числе и за рубежом, где сервис работает под другими названиями, на российских серверах, и, таким образом, данные должны подпадать под постановление о возможности доступа к ним ФСБ. Власти Финляндии в связи с этим выпустили специальное постановление о том, что с 1 сентября никакие данные пользователей Yango не должны передаваться в Россию. Такое же решение приняли власти Норвегии. При этом, по оценке властей этих стран, российское постановление не должно распространяться на данные граждан государств ЕС, и в случае, если Yango передавало данные в Россию, это может быть нарушением уже европейского законодательства о защите данных.

В "Яндекс" отрицают, что ФСБ получит доступ к информации о поездках за границей. "Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах", — приводить "Дождь" заявление пресс-службы "Яндекс.Такси".