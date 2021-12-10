Власти Никарагуа разорвали дипотношения с Тайванем

Власти центральноамериканского государства Никарагуа в пятницу разорвали дипломатические отношения с Тайванем и установили их с Китайской народной республикой.

Об этом сообщил МИД КНР после встрече китайских чиновников с министром финансов Никарагуа и двумя сыновьями президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которая прошла в городе Тяньцзинь.

"Китайская народная республика - единственное легитимное правительство, которое представляет весь Китай, а Тайвань является неотделимой частью Китая" - заявил МИД Никарагуа о новой политике правительства в Манагуа.

Агентства называют решение властей Никарагуа ударом по Соединённым Штатам. Они сами формально также не имеют дипломатических отношений с Тайванем, однако оказывают автономным властям острова поддержку, в том числе в оборонной сфере, и заявляют о недопустимости попыток КНР решить проблему Тайваня силой.

Госдепартамент США заявил, что решение властей Никарагуа не отражает волю народа, поскольку недавние выборы в стране, на которых Ортега был переизбран на очередной срок, не были свободными и честными.

В 1985 году Никарагуа, которым тогда руководил тот же Ортега, уже разрывали отношения с Тайванем, однако они были восстановлены в 1990 году после прихода в Никарагуа к власти оппозиции. Вернувшись на пост президента, Ортега долгое время не рвал связей с Тайванем, однако, как утверждается, пошёл на этот шаг после серьёзного обострения отношений с США.

Тайванем с 1949 года управляет администрация, не подчиняющаяся властям КНР в Пекине. Официально Тайвань именует себя "Китайской Республикой", заявляя, что его администрация является легитимным правительством всего Китая. Власти КНР, в свою очередь, считают Тайвань мятежной провинцией. Из-за этой коллизии страны мира не могут иметь дипломатические отношения одновременно с КНР и Тайванем ("Китайской Республикой"). Подавляющее большинство стран поддерживает их с КНР, при этом многие из них имеют и связи с Тайванем, прежде всего экономические. Официальные дипотношения с Тайванем сейчас есть только у 13 стран-членов ООН. Главным образом это государства Центральной Америки и Микронезии, как правило поддерживающие тесные отношения с США.