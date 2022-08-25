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Власти Петербурга установят в Мариуполе памятник Александру Невскому

Памятник Александру Невскому, архивное фото

Власти Санкт-Петербурга планируют установить в оккупированном российскими войсками Мариуполе памятник князю Александру Невскому. Строительство внесли в "план по восстановлению" разрушенного в ходе штурма российскими военными города. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Всего в работах по восстановлению Мариуполя будет задействовано 2049 человек, какой бюджет на это выделен, власти не сообщают. Петербургские специалисты будут в том числе, как утверждается, проектировать и строить академический русский драматический театр, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.

В начале июня губернатор Александр Беглов и руководитель назначенной российскими властями мариупольской администрации Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами. В рамках соглашения власти Петербурга в том числе обязались выделять деньги и людей на восстановление Мариуполя, который официальная Россия считает принадлежащим не Украине, а так называемой "ДНР".

Князь Александр Невский не в первый раз связывается представителями российских властей с нынешней войной в Украине. В начале августа Кремль предложил государственным СМИ сравнивать президента России Владимира Путина с причисленным к лику святых новгородским князем, а саму войну против Украины с Невской битвой и крещением Руси.

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