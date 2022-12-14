Власти планируют ввести запрет на работу из-за границы для части россиян

До конца года в Госдуму будет внесён законопроект, который вводит запрет на удалённую работу из-за границы для россиян, занятых в госсекторе, сфере информационной безопасности и ряде других важных для государства областей, сообщил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее Клишас заявлял, что власти разрабатывают меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для россиян, уехавших из страны после начала так называемой "специальной военной операции" и объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации". Сенатор пояснял, что меры нужны прежде всего для того, чтобы контролировать поступление налогов от покинувших Россию граждан.

Минцифры выступило против законодательного запрета на удаленную работу для сотрудников российских ИТ-компаний, находящихся за рубежом. 2Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности... В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей", - заявило ведомство. В то же время в Минцифры считают правильным запрет на удаленную работу для разработчиков государственных информационных систем.

Клишас отреагировал в телеграме, намекнув на ответственность чиновников Минцифры за утечки персональных данных россиян.