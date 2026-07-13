Власти Подмосковья заявили о трёх погибших в результате атаки дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о трёх погибших и пяти пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 13 июля.



По его словам, над территорией региона сбили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое получили ранения. В пяти частных домах возник пожар. В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино повреждены два частных дома, в многоквартирном доме в Можайске – карниз и остекление окон.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что за сутки были сбиты около 300 дронов, летевших на Москву, из них более 200 "на дальних подступах" и около 50 на подлёте к российской столице.

Губернатор Ставропольского края заявил о возгорании на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. По его словам, на месте работают пожарные и другие экстреные службы. Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили, что горит нефтебаза в Михайловске. По данным Astra, речь идет о нефтебазе, расположенной рядом с железной дорогой в хуторе Вязники, и это уже вторая нефтебаза, атакованная в этом населенном пункте за последнюю неделю.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. В Белореченском районе фрагменты дрона повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на сервис NASA FIRMS сообщают о пожарах, зафиксированных в акватории Азовского моря, что, как отмечается, может свидетельствовать о новых ударах по российским танкерам.

В Минобороны России заявили, что за ночь сбили 342 украинских беспилотника. Сколько сбить не удалось - не сообщается, независимых данных нет. Украинские военные пока удары не комментировали.