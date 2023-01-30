Путинский фонд выделил 17 млн рублей на конкурс патриотических песен 

Российские власти потратят 17 миллионов рублей на разработку интернет-портала "Родники", цель которого - "создание песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов", "выявление новых имён", а также "сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей".

Иделогом и "художественным руководителем" проекта "Родники" указан поп-певец Олег Газманов, активно поддерживающий политику Владимира Путина и объявленную им "специальную военную операцию" на территории Украины. Деньги на реализацию его идеи выделил президентский фонд культурных инициатив.

В октябре Евросоюз внёс Газманова в свой санкционный список - как человека, который своими действиями разжигает агрессивную войну.