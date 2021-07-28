Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти потребовали от жителя села на границе с Китаем убрать из двора флаг США

Флаг США во дворе Романа Лесковского

"Я повесил флаг страны, которая меня не обманула"

Местные власти потребовали от жителя села Поярково Амурской области Романа Лесковского убрать флаг США, который висит в его дворе. Ему угрожали проблемами, обращением в спецслужбы и отказом в трудоустройстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Флаг был вывешен две недели назад. "Я повесил у себя во дворе флаг той страны, которая меня не обманула, не ущемила и которая мне симпатична", - объяснил сельчанин корреспонденту Сибирь.Реалии. Местный депутат рассказала его матери, что снять флаг требуют областные власти.

Председатель местного совета депутатов, как утверждается, попросила мать Лесковского снять флаг, чтобы "не было проблем", и говорила, что в противном случае ему будет сложно найти себе работу. Самому активисту она, по его словам, угрожала Федеральной службой безопасности. Он рассказал, что ему поступали звонки с аналогичными требованиями от разных людей и с разных номеров.

Население Поярково — около 7 тысяч человек. Посёлок расположен в 111 километрах от Благовещенска, на границе с Китаем. Законодательство в России не запрещает развешивать национальные флаги.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG