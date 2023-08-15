Власти Приморья вводят режим ЧС из-за паводка и нового тайфуна

Власти Приморья вводят режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба для устранения последствий тайфуна "Ханун", говорится в телеграм-канале главы края Олега Кожемяко.

По его словам, режим ЧС "позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", поскольку муниципальные власти не в состоянии справиться с ликвидацией последствий. Ранее власти Уссурийска, который больше всего пострадал от тайфуна и наводнения, пообещали пострадавшим по 150 тысяч рублей компенсации. Жители города отметили, что не смогут восстановить утраченное имущество на такие деньги.

Глава региона Олег Кожемяко распорядился выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, чтобы "люди приобрели предметы первой необходимости". В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, глава Уссурийска Евгений Корж говорит, что федеральным властям "насрать на нас с вами".

Ранее жительница Уссурийска пожаловалась губернатору Олегу Кожемяко на то, что горожанам приходится собирать деньги на еду и оборудование для спасателей. Глава края обещал разобраться.

Власти Михайловского района в Приморском крае, по которому прошёл тайфун, пообещали выплатить 25 тысяч рублей "в случае полной утраты имущества первой необходимости". За потерю урожая на дачном участке власти обещают две тысячи рублей. В комментариях к посту возмущены размерами выплат.

12 августа в городе Уссурийск Приморского края из-за тайфуна прорвало дамбу, защищавшую город от наводнений. Известно о троих погибших: в том числе двух детях, которых затянуло в сточную трубу. Жители региона также сообщают о погибших животных, а в одном из сёл затопило приют.

По последним данным регионального МЧС, отрезанными водой остаются 28 населённых пунктов, затоплены 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков и 28 участков автодорог. В трёх районах нет электричества.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Приморский край придёт ещё один тайфун – "Лан" – с новой серией проливных дождей.