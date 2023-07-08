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Власти приостановили возвращение эвакуированных жителей Шебекино

Жители Шебекино в пункте временного размещения в "Белгород-Арене"

Город Шебекино Белгородской области ночью подвергся обстрелам, после чего власти приняли решение приостановить возвращение эвакуированных жителей в город. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как утверждает губернатор, ВСУ обстреляли город из "Градов". По словам Гладкова, один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также загорелась овощная база и один автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения", – написал Гладков.

ВСУ не подтверждали причастность к обстрелу.

  • Власти граничащих с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну. Киев данные не комментирует.

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