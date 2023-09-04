Российские госструктуры решили потратить 566 миллионов рублей на покупку 151 иномарки после заявления Владимира Путина о том, что чиновникам нужно ездить на российских автомобилях. Об этом сообщает "Агентство", которое проанализировало данные на сайте госзакупок.

"Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов", – сказал Путин 3 августа.

После этого власти начали закупку иномарок. По данным "Агентства", госкомпании и учреждения намерены купить 114 автомобилей из Китая, 37 машин – из Кореи, Японии и Чехии.

80 автомобилей произведены китайским холдингом "Great Wall Motor". На втором месте по популярности продукция компании Hyundai Motor (марки Hyundai, Kia, Genesis) – 23 машины. Компания с госучастием "Энерготранс" купит седан бизнес-класса Genesis G90 за 19,5 млн рублей – это самая большая закупка за прошедший месяц. Народное собрание Ингушетии купит шесть автомобилей Kia K3 за 16,5 млн рублей.

Кроме того, среди госзакупок встречаются аукционы на общую сумму 56 млн рублей на покупку японских автомобилей: Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Hiace, а также Toyota Land Cruiser 300. Например, "Транспортная компания Русгидро" купит Toyota Land Cruiser 300 за 14,8 млн рублей.