Россия вывезла из Украины и отдала в приёмные семьи сто восемь детей

Сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на оккупированных РФ территориях восточной Украины, отданы приёмным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их эвакуацию и усыновление.

По данным издания "Вёрстка", будущих приёмных родителей детям показывали по видеосвязи, а впервые они увиделись уже на российской территории. Сирот распределили в приёмные семьи в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что дети уже получили гражданство РФ по упрощённой процедуре, которую ввёл своим указом Владимир Путин. Согласно указу, подать заявление на получение гражданства для несовершеннолетних могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России.

По международному праву вывоз несовершеннолетних граждан на территорию страны-агрессора расценивается как насильственное перемещение и преступление против человечности. Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны, либо нейтральной страны.

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