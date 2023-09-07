Власти России отменили выборы в Шебекинском городском округе

Власти России отменили проведение выборов в Шебекинском городском округе Белгородской области, расположенном на границе с Украиной. Голосование отложили из-за "введения на территории муниципального образования режима повышенной готовности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Не будут проведены выборы в совет депутатов Шебекинского городского округа и депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения.

В России с 8 по 9 сентября состоится "Единый день голосования". Российские власти объявили о том, что выборы пройдут и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, а также в аннексированном Крыму.