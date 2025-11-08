Парламент Сербии одобрил закон, который позволяет снести здание Генштаба армии Югославии, разрушенное бомбардировками НАТО в 1999 году. Этот документ открывает возможность для семьи президента США Дональда Трампа построить на его месте отель, пишет The New York Times.

Планы строительства отеля в центре Белграда были одобрены еще весной прошлого года. Проект оценивается в 500 миллионов долларов, а строительством будет заниматься компания зятя Трампа Джареда Кушнера. В ноябре 2024 года правительство Сербии лишило здание статуса охраняемого объекта, что вызвало негодование со стороны защитников исторического наследия.

Планы строительства были заморожен после того, как чиновникам, которые одобрили этот проект, были предъявлены обвинения в мошенничестве. В частности, прокуратура обвинила директора государственного института культуры в подделке документов, чтобы оправдать лишение здания статуса охраняемого объекта.

На прошлых выходных законодатели от правящей партии президента Александра Вучича внесли в парламент специальный законопроект, который позволяет обойти обычные процедуры при строительстве комплекса. Документ был разработан в соответствии с конституционной процедурой, которая, по мнению экспертов, предназначена для применения только в чрезвычайных обстоятельствах.

Оппозиция выступает против проекта строительства отеля. Депутат Мариника Тепич назвала здание Генштаба армии Югославии "символом сопротивления и доказательством того, что нация, которая была разрушена, и государство, которое рухнуло, могут возродиться". По ее словам, отель хотят построить, чтобы "угодить Дональду Трампу".