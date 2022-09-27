Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов

Власти Северной Осетии ограничат въезд транспортных средств в республику из других регионов России. Соответствующий указ глава региона Сергея Меняйло подпишет в ближайшее время, говорится на официальном сайте республики.

Такое решение связано с "большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу" с Грузией. Исключение будут делать только для жителей самой Северной Осетии – они смогут свободно заехать в регион.

Кроме того, Меняйло заявил, что в ближайшее время в Северной Осетии будет введён режим повышенной готовности. При этом у границы с Грузией – на пункте пропуска Верхний Ларс – планируется организовать временные пункты обогрева и питания.

МВД по республике Северная Осетия – Алания сообщило, что планирует развернуть там мобилизационный пункт военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки не только жителям республики, но всем россиянам, подлежащим призыву в рамках "частичной" мобилизации, сообщало РИА Новости.

На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.

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