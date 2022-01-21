Власти скрыли данные о владельцах фондов дочери Путина и Кадырова

Из Единого госреестра юридических лиц в последнее время исчезли данные об учредителях ряда окологосударственных фондов, к которым имеют отношение лица из окружения Владимира Путина. Об этом пишет телеграм-канал "ЧТД".

В частности, как утверждается, в декабре пропали данные об учредителях фонда "Иннопрактика", к которому имеет отношение Катерина Тихонова. СМИ называют её младшей дочерью президента России, Путин своё родство с ней не подтверждал и не отрицал.

Также пропали данные об учредителях фонда Ахмата Кадырова, которым руководит мать главы Чечни Рамзана Кадырова, и о фонде "Талант и успех", который возглавляет виолончелист Сергей Ролдугин, друг Владимира Путина. Исчезли данные и об учредителях юрлица телеканала RT.

Как объяснил "ЧТД" партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, закрыть доступ к данным об учредителях позволили приказ Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года. Из него следует, что при регистрации в налоговой инспекции НКО, фондов, политических партий и общественных движений, профсоюзов, а также религиозных организаций сведения об их учредителях теперь можно не предоставлять. Соответственно, сведений об их учредителях и в ЕГРЮЛ могут не публиковаться.