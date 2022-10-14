Власти сообщили, кто и в какой срок будет восстанавливать Крымский мост

Восстановление Крымского моста после взрыва, который произошёл 8 октября, поручили компании "Нижнеангарсктрансстрой". Предельным сроком ремонтных работ, на которые будут заключены контракты, названо 1 июля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном его главой Михаилом Мишустиным. Из текста следует, что компания будет единственным подрядчиком, но ей разрешено привлекать соисполнителей, если они выполнят не более 50 процентов работ. Почему была выбрана она, в документе не говорится, также не названа стоимость ремонтных работ.

В России есть несколько компаний под названием "Нижнеангарсктрансстрой". Одна из них, занимающаяся ремонтом автодорог, зарегистирована в Москве в 2012 году. Телеканал "Дождь" сообщает о ещё одной компании с таким названием, зарегистрированной в 2009 году в Иркутской области. Ни одна из них ранее не имела широкой известности. Крымский мост строили компании Аркадия Ротенберга.

Взрыв на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Украину, привёл к обрушению двух его пролётов и повреждению других конструкций. Уцелели две полосы автодороги, по которой продолжается движение легковых автомобилей (грузовики отправляются на паромную переправу). Также возобновлено движение поездов. Представители властей заявляли, что ремонт может завершиться через полтора месяца, однако постановление правительства отводит на него 8,5 месяцев.