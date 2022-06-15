Власти США о попавших в плен американцах: "Пока без комментариев" 

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс отказался от предметных комментариев по поводу двух американских граждан, попавших в Украине в плен к российским военным.

"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал Прайс, которого цитирует телеканал CNN.

Ранее появилась информация о том, что в плен к российским военным попали два гражданина США, которые принимали участие в боевых действиях в Украине на стороне украинских войск. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило британское издание The Telegraph.

СМИ назвало имена пленённых: это 39-летней Александр Дрюк и 27-летней Энди Хьюн. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из подразделений армии Украины. В плен они попали на прошлой неделе во время боя под Харьковом - об этом изданию рассказали сослуживцы американских граждан.

Неделю назад власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трёх иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск и сдавшихся в плен: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооружённого вторжения в Украину российских войск. У Брагима Саадуна, по словам его отца, было украинское гражданство. Тем не менее, суд в "ДНР", который длился всего два дня, признал их виновными в наёмничестве и попытке вооружённого захвата власти. Осуждённые, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.

Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители "ДНР" и российские официальные лица, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осуждённым статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.