Власти Таиланда переименовали столицу страны Бангкок

Власти Таиланда приняли решение о смене официального иностранного названия столицы Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Примерный перевод названия "Город Ангелов Великая Столица"). Название Бангкок остаётся в качестве неофициального названия и будет указываться в скобках.

Столица Таиланда на тайском языке всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Это сокращённая форма. Полное название города состоит из 40 отдельных элементов.

На английском языке город исторически назывался Бангкоком. В конце 2001 года власти Таиланда решили использовать это название в качестве официального.