Власти Тулы потребовали от "Мемориала" освободить офис

Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы потребовал от местного отделения "Мемориала" освободить помещение офиса, которым правозащитная организация пользовалась с 1992 года на условиях безвозмездной аренды. Об этом сообщает общество "Мемориал".

Письмо получено 27 декабря, освободить офис власти потребовали в течение месяца.



Администрация города, как сообщается, ссылается на "значительную потребность в нежилых помещениях для муниципальных нужд".

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал", а Верховный суд России принял аналогичное решение в отношении "Международного Мемориала". Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об "иностранных агентах".

В октябре 2022 года суд в Москве признал недействительной сделку о передаче офиса "Международного Мемориала" на Каретном ряду научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал". Решением суда здание передали в собственность государства.

Через два месяца власти Екатеринбурга уведомили уральский "Мемориал" о расторжении договора аренды занимаемого организацией помещения. Продлить договор аренды власти отказались. Чиновники заявили, что "Мемориал" якобы задолжал городу 11,7 тысячи рублей. В ноябре этого года Роскомнадзор заблокировал сайт уральского "Мемориала".

"Международный Мемориал" - одна из старейших организаций, которая занимается исследованиями репрессий в СССР и преследований в России, она была создана еще в 1989 году при участии Андрея Сахарова.