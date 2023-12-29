Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Тулы потребовали от "Мемориала" освободить офис

Акция протеста против ликвидации "Мемориала" (архивное фото)
Акция протеста против ликвидации "Мемориала" (архивное фото)

Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы потребовал от местного отделения "Мемориала" освободить помещение офиса, которым правозащитная организация пользовалась с 1992 года на условиях безвозмездной аренды. Об этом сообщает общество "Мемориал".

Письмо получено 27 декабря, освободить офис власти потребовали в течение месяца.

Администрация города, как сообщается, ссылается на "значительную потребность в нежилых помещениях для муниципальных нужд".

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал", а Верховный суд России принял аналогичное решение в отношении "Международного Мемориала". Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об "иностранных агентах".

В октябре 2022 года суд в Москве признал недействительной сделку о передаче офиса "Международного Мемориала" на Каретном ряду научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал". Решением суда здание передали в собственность государства.

Через два месяца власти Екатеринбурга уведомили уральский "Мемориал" о расторжении договора аренды занимаемого организацией помещения. Продлить договор аренды власти отказались. Чиновники заявили, что "Мемориал" якобы задолжал городу 11,7 тысячи рублей. В ноябре этого года Роскомнадзор заблокировал сайт уральского "Мемориала".

"Международный Мемориал" - одна из старейших организаций, которая занимается исследованиями репрессий в СССР и преследований в России, она была создана еще в 1989 году при участии Андрея Сахарова.

ВСУ атаковали порт Феодосии
Embed
ВСУ атаковали порт Феодосии

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00

ВСУ атаковали порт Феодосии

Минобороны заявило о взятии Марьинки

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG