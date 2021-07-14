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Власти Тувы запретили работу транспорта в выходные из-за COVID-19

Жители столицы Тувы, Кызыла (архивное фото)

Власти Тувы запретили работу учреждений общепита и общественного транспорта по выходным дням из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки или на вынос. Также закрыт для посетителей музейный центр "Центр Азии". Учреждения ЗАГС приостановят регистрацию браков и перенесут церемонии на более поздний срок. Как сказано в сообщении правительства, "безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры". По словам руководителя оперштаба по борьбе с COVID-19 Александра Брокерта, люди сознательно идут на нарушение, когда проводят "за закрытыми дверями" свадьбы и другие семейные торжества.

По данным Минздрава Тувы, свободный коечный фонд составляет 16 процентов. Власти планируют развернуть еще один госпиталь для больных COVID-19 на базе лицея №16 в Кызыле. Пресс-служба правительства сообщает, что в республике циркуируют так называемые британский и индийский штаммы коронавируса, при которых " течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями, в большинстве случаев заканчивается летальным исходом".

  • С начала пандемии в Туве выявлено 5490 случаев коронавирусной инфекции нового типа, 40 пациентов умерли. В России выявлено более 5,8 млн случаев, свыше 144 тысяч человек скончались.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за последний месяц Россия опередила по числу заражений COVID-19 Францию и вновь вышла на четвёртое место в мире. Данные, которые публикует университет Джонса Хопкинса, отличаются от статистики ВОЗ. Там Россия остаётся на пятом месте.

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