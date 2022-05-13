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Власти Ухты хотят назвать школу именем сепаратиста Моторолы

Моторола (в центре) с Игорем Стрелковым-Гиркиным в Донецке

Власти города Ухты в Республике Коми до конца мая могут принять решение о присвоении одной из городских школ имени погибшего полевого командира донецких сепаратистов Арсена Павлова, известного как Моторола. По словам главы адмнистрации города Магомеда Османова, решение будет принято по итогам обсуждения в общественном совете при администрации.

Имя Моторолы предполагается присвоить школе номер 13, в которой, как утверждается, он учился.

В последние дни в ряде регионов России местные власти предложили переименовать или назвать улицы в честь других покойных командиров пророссийских сепаратистов - главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко и командира батальона "Спарта" (до своей гибели им командовал Павлов) Владимира Жоги (известного также как Воха).

Моторола и Захарченко погибли в результате взрывов несколько лет назад, до признания Россией так называемой "ДНР". Жога погиб в марте 2022 года, уже после российского широкомасштабного вторжения в Украину (ему, в отличие от Моторолы и Захарченко, присвоили звание героя России - первому из сепаратистов Донбасса).

Источники "Медузы" в администрации президента России утверждают, что речь идёт о кампании, спланированной в АП. Главам регионов предлагают на выбор называть улицы или другие объекты именами Захарченко, Жоги или же в честь российских военных - участников так называемой спецоперации. В ряде регионов также допустимо называть улицы в честь местных уроженцев, погибших в Украине, но предпочтительнее имена Захарченко и Жоги, "чтобы не заострять внимание на потерях российской армии".

По мнению источников "Медузы", целью переименований может быть подготовка общества к включению так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Сейчас, по словам собеседников издания, "большинство россиян не воспринимает жителей ДНР и ЛНР как сограждан", а "Тема освобождения Донбасса гражданам непонятна, она плохо заходит": даже сторонники войны главными её целями, как правило, называют разоружение Украины и противостояние НАТО, а не помощь сепаратистам.

  • Арсен Павлов - гражданин России, участник боевых действий в Украине с весны 2014 года, одним из первых участников вооружённых формирований сепаратистов получил медийную известность в России. После его гибели в 2016 году звучали предложения переименовать в его честь улицу в Ухте. Тогда руководители официальных общественных организаций города высказались резко против.
  • Так, председатель Ухтинской городской общественной организации "Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне" Александр Шаховцев выразил недоумение, почему в Ухте предлагается назвать улицу в честь человека, которого здесь не знают: "Люди задают вопрос, что он сделал, какие у него подвиги, какие заслуги? Про Моторолу мы не знаем ничего, о чем мы тогда вообще можем говорить?". "Наш президент неоднократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта в Украине. И если мы вдруг сейчас решим назвать улицу, надо написать обоснование — в связи с чем? Кто этот человек?" — задавалась вопросом Ирина Сороченкова, заместитель директора МУ "Музейное объединение".

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