Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет", – сказала Верещук.

По ее словам, из Донецкой области планируется эвакуировать как минимум 200 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что жители смогут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив, что осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

Следующей для обязательной эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.