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Власти Украины конфисковали квартиры дизайнера Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева, находящиеся в Киеве. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Квартира площадью 138 квадратных метров на Ярославском валу была опечатана ещё в январе этого года. Вторая квартира площадью 193 квадратных метра на улице Саксаганского была переписана на друга дизайнера за нескольок месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении Артемия Лебедева. Также в отношения дизайнера было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании действий России в отношении Украины.

Лебедев неоднократно выступал с поддержкой военной агрессии против Украины и политики Владимира Путина в целом. Кроме того, он ведёт постоянную рубрику для провластного канала RT. Летом прошлого года Лебедев посетил оккупированные украинские территории.

Госбюро расследований Украины также сообщило о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера. По данным ведомства, в государственный бюджет поступили активы стоимостью в миллиарды гривен, среди них: "Глуховский карьер кварцитов", "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza".

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