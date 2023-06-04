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Власти Украины: объявлять о наступлении заранее не будут

Алексей Данилов

Украина не будет заранее сообщать о дате наступления, которое ожидается на фронте в любое время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что тактика украинских военных постоянно меняется и они начнут действовать тогда, когда для контранступления наступит наилучшее время.

В воскресенье представитель Минобороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, на котором украинские военные призывают соблюдать тишину. Ролик заканчивается словами: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, касающихся ожидаемогонаступления украинских сил: он заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к боевым действиям, однако ему сложно назвать дату, когда начнётся наступление.

Российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, в воскресенье сообщили об ударе украинских военных в районе посёлка Великая Новосёлка, на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населённых пункта к югу от Великой Новосёлки, Новодаровку и Нескучное, о том же пишет ряд украинских источников.

Другие российские каналы пишут о "тактическом успехе" украинских войск, но подчёркивают, что прорыва обороны не произошло, а наступающие понесли потери в технике. Такую же оценку событий дал Владимир Рогов, один из назначенных Россией чиновников в Запорожской области. Каких-либо официальных комментариев украинской стороны о боях на этом направлении не было.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский при этом заявил о продвижении украинских военных на 400 метров на Сватовском направлении. Ряд российских комментаторов также сообщил о присутствии украинских военных в дачном массиве "Сады" к юго-западу от Бахмута. Эта территория входит в черту города, основная часть которого находится под контролем России. Пригожин на днях сообщил о передаче позиций в Бахмуте от ЧВК "Вагнер" к регулярной армии.

В условиях боевых действий затруднительно получить независимое подтверждение утверждений участников конфликта.

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