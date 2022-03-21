Власти Украины отказались сдать Мариуполь

Украинские власти ответили отказом на требование России сложить оружие и покинуть Мариуполь, окруженный российскими войсками и практически разрушенный многодневными бомбардировками.

Россия требовала дать ответ до пяти утра понедельника, выдвигая условия - сначала город должны были покинуть обороняющие его украинские части, и лишь потом - мирные жители.

"Армия не сложит оружие и не покинет город", — заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье.

Мариуполь более двух недель находится в осажденном положении. Российские военные почти не выпускают из него мирных жителей и не впускают конвои с гуманитарной помощью. По городу ведутся обстрелы: по жилым районам, школам, больницам. В результате обстрелов были уничтожены роддом и Драмтеатр, где укрывались мирные жители. В Мариуполе, где до войны жили свыше 400 тысяч человек - гуманитарная катастрофа. Город стратегически важен для России, пытающейся пробить сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.